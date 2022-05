Energia, Draghi: dipendenza rischia di diventare sottomissione alla Russia

"Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostra dipendenza energetica dalla Russia ch ora rischia di diventare sottomissione piuttosto che dipendenza".

Lo ha detto Mario Draghi a Milano, alla presentazione dell'Alberto Alesina Young Economist Award, un fondo per borse di studio. "La risposta immediata - ha aggiunto il premier - è che bisogna preparare un futuro per non dipendere più dalla Russia per il gas, utilizzando la globalizzazione e acquistandolo in altri Paesi come in Africa".