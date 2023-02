L'emiro del Qatar presto in Europa: tappa a Roma a metà febbraio

L'emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, sarà presto in Europa e dovrebbe fare una tappa a Roma intorno a metà febbraio.

L'emiro, che ha anche in programma un faccia a faccia a Parigi con Emmanuel Macron, potrebbe incontrare poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non si tratta di una visita di Stato e la data esatta deve essere ancora confermata. L'emiro ha visitato Roma nel 2018 mentre Mattarella è stato in Qatar nel 2020.