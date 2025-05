Emirati Arabi, arrestato il capo della mafia albanese in Ecuador

Dritan Gjika, più conosciuto con l'alias "Tony" e considerato il leader della mafia albanese in Ecuador, è stato catturato negli Emirati Arabi Uniti in un'operazione coordinata dall'Interpol del paese sudamericano e dalla sua omologa di Abu Dhabi. Lo rende noto il sito all news ecuadoriano Primicias e il Ministero dell'Interno dell'Ecuador ha informato attraverso i suoi social media di averne già chiesto l'estradizione. Gjika, albanese di 47 anni è arrivato in Ecuador per la prima volta nel 2009 con un visto di visitatore temporaneo, secondo il suo registro migratorio, ha dettagliato il Ministero dell'Interno del paese sudamericano, diventando uno degli uomini più ricercati dell'Ecuador con due allerta rossi dell'Interpol per traffico di droga, riciclaggio e criminalità organizzata.