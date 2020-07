Emirati Arabi, a Dubai nascerà Mars Science City, la prima "città marziana"

Si chiamerà Mars Science City e sarà la prima "città marziana" sulla Terra. Un gruppo di architetti ha deciso di ricrearla nel deserto poco fuori Dubai per ricreare l'ipotetica condizione di vita del Pianeta Rosso e le misure che l'uomo dovrà adottare per poterci vivere. Proprio gli Emirati Arabi, nel 2017, avevano annunciato l'ambizioso programma di colonizzazione di Marte entro i prossimi cento anni.

Originariamente destinata a coprire 176.000 metri quadrati, pari alle dimensioni di oltre trenta campi da calcio, la "città marziana" prevederà quattro immense cupole. Il pianeta rosso è un ambiente molto ostile, ha un’atmosfera molto sottile e nessun campo magnetico globale, quindi poca protezione dalle radiazioni solari e ha temperature più o meno intorno ai -63 gradi C°. Le cupole saranno pressurizzate per mantenere una pressione e una temperatura adatte alla vita umana.

Per ora la conquista di Marte resta ancora un sogno, non lo sarà, però, vederlo come l'astro più luminoso del cielo, quando il prossimo 6 ottobre si verificherà il massimo avvicinamento del Pianeta Rosso alla Terra.