Emergenza Xylella, per la prima volta colpiti due olivi in Francia

Due olivi positivi alla Xylella sono stati individuati per la prima volta in Francia, sulla Costa Azzurra. Lo rende noto il ministero dell'agricoltura di Parigi. Finora in Francia le piante infette erano principalmente arbusti. I due olivi, uno a Mentone e l'altro ad Antibes, sono ai confini dell'area in cui il batterio è già presente dal 2015.