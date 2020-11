Emergenza Covid, a New York 650 cadaveri in camion frigo da aprile

New York trema all'ipotesi di una seconda ondata di Covid-19. Le scuole sono state chiuse e nuove restrizioni si delineano all'orizzonte. Intanto la Grande Mela si trova ancora a fare i conti con la prima ondata della scorsa primavera. Circa 650 cadaveri di persone morte a causa del virus nei scorsi passati sono ancora parcheggiati in camion frigoriferi sul lungofiume a Brooklyn.

I corpi appartengono a persone per le quali non è stato possibile rintracciare le famiglie o a persone che non si potevano permettere un'adeguata sepoltura. I camion frigoriferi sono stati disposti come obitorio di emergenza durante il picco della pandemia e da allora le autorità sono al lavoro per rintracciare e aiutare i familiari delle vittime.

La rivelazione sui corpi ancora da seppellire arriva mentre la città teme una seconda ondata. Il sindaco Bill de Blasio ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e non è escluso che a breve possano scattare altre restrizioni nel tentativo di contenere il virus.

La pandemia non molla infatti la presa su New York e sugli Stati Uniti che, in media, hanno registrato più di 110mila casi al giorno nell'ultimo mese, con picchi fino a 200mila. La situazione èparticolarmente grave anche a El Paso, in Texas, dove il sindaco Dee Margo ha chiesto e ottenuto l'intervento della Guardia Nazionale per aiutare gli obitori della contea travolti dal balzo dei decessi per Covid.

Restrizioni sono scattate in quasi tutti gli Stati americani in vista della Festa del Ringraziamento, che cade l'ultimo giovedì di novembre. La speranza ètutta su un possibile vaccino a breve. Pfizer e BioNTech hanno presentato alla Food and Drug administration la richiesta per un'autorizzazione di emergenza del loro vaccino e secondo Moncef Slaoui, il responsabile di Operation Warp Speed, le vaccinazioni potrebbero già iniziare alla metà di dicembre.