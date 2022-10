Elon Musk propone un piano di pace: "Crimea a Mosca e Ucraina neutrale" | Zelensky contrattacca, Medvedev apprezza

Il sondaggio di Musk

Musk

- Perle opzioni, sottoposte ai suoi 107 milioni di follower su Twitter, sono quattro: "Rifare le elezioni delle regioni annesse sotto la supervisione delle Nazioni Unite. La Russia dovrà andarsene se questa è la volontà del popolo"; "Riconoscere formalmente la Crimea come parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all'errore di Krusciov)" ; "Assicurazione dell'approvvigionamento idrico in Crimea"; "L’Ucraina rimane neutrale". Non è la prima volta che Elon interviene nel conflitto: grazie al suo sistema satellitare Starlink l’Ucraina ha continuato a comunicare nonostante i tentativi di hackeraggio russi.

La risposta di Zelensky

Zelensky

Mykhailo Podolyak

- Il botta-risposta non si fa attendere, con un tweetha posto un’altra domanda ai suoi followers: "Quale Musk preferite, quello che sostiene l’Ucraina o quello che sostiene la Russia?" Molte le risposte indignate dall’Ucraina, tra cui quella del consigliere di Zelensky,, con una contro-proposta di pace: "Elon Musk esiste un piano di pace migliore: 1. l'Ucraina libera i suoi territori. Compresa l'annessa Crimea. 2. La Russia subisce la smilitarizzazione e la denuclearizzazione obbligatoria in modo da non poter più minacciare gli altri. 3. I criminali di guerra affrontano un tribunale internazionale".

L'intervento di Medvedev

Dmitry Medvedev

- L’ex primo ministro russosi è complimentato con Musk, con una velata ironia twitta: "Adesso, però, l'agente ombra ha perso la copertura. Merita un avanzamento di grado, rapidamente".