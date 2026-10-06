Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore torna a superare i mille miliardi di dollari

Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei mille miliardi di dollari. Il 5 ottobre il "tesoretto" del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi. È quanto reso noto dal Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla: le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.