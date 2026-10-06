Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore torna a superare i mille miliardi di dollari

Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei mille miliardi di dollari. Il 5 ottobre il "tesoretto" del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi. È quanto reso noto dal Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla: le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
È la prima volta in tre mesi che il patrimonio di Musk supera nuovamente la soglia dei mille miliardi. L'imprenditore era diventato il primo uomo al mondo a raggiungere tale traguardo a giugno, dopo il forte rialzo di SpaceX seguito alla sua Ipo da record, ma aveva perso rapidamente il primato a causa del successivo calo delle azioni, alimentato dai timori per la valutazione molto elevata della società. Il nuovo rialzo riflette il rinnovato ottimismo degli investitori. Gli analisti di Morgan Stanley hanno definito SpaceX una delle modalità meno costose per esporsi al potenziale di crescita dei settori spaziale e dell'intelligenza artificiale, mentre Tesla ha recentemente registrato vendite trimestrali superiori alle attese. Le partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla rappresentano oltre il 98% del suo patrimonio, secondo l'agenzia d'informazione economica Bloomberg.