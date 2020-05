Elisabetta II d'Inghilterra: "Mai arrendersi, mai disperarsi"

La stessa ora del discorso del padre, Giorgio VI, la sua foto sulla scrivania, la Regina parla delle "strade che sembrano vuote, invece sono piene dell' amore - dice - e della compassione di tutti noi". Svela poi il rammarico per la celebrazione permessa solo "sulla soglia della porta di casa". E lo dice la donna che durante la II Guerra Mondiale mai abbandonò Londra , ma anzi andò come crocerossina ad alleviare le pene dei feriti.

Un Regno Unito, colpito duramente, 36 mila morti per Covid 19, l' emergenza ancora attiva, il calo del PIL previsto al 30 per cento, con il lockdown fino a giugno.

Ma lei no. La Regina, 94 anni compiuti da poco, non si abbatte. E parla al suo popolo: "Mai arrendersi!"

Intanto va avanti la politica dei piccoli passi, assicura Downing Street. In Francia invece, dopo due mesi dalle direttive di Macron, tutto è pronto per la riapertura dell'11 maggio, ma solo nelle zone 'verdi', con il contagio ai minimi. Sì alle scuole primarie, alle attività commerciali ma no a bar e ristoranti.

In Germania, parziale dietrofront in tre cantoni, nel Nord Reno-Westfalia. Infettati 100 dei 1200 dipendenti di un impianto di lavorazione della carne, subito chiuso, e nuove restrizioni in tutta la zona.

Mentre in Danimarca riaprono anche cinema e teatri. In Spagna invece, con 26 mila morti, parziale apertura in alcune regioni e nelle isole. Chiuse ancora Madrid e Barcellona, in un altro weekend a rischio assembramenti nei parchi della capitale e sul lungomare di Barcelloneta.