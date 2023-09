Elezioni in Slovacchia, exit-poll: avanti gli europeisti di Simecka | Ma è testa a testa con l'ex premier filorusso Fico

Gli occhi dell'Ue su Bratislava Sull'esito delle urne sono puntati gli occhi di tutte le cancellerie europee, per capire come potrebbe cambiare la politica estera del Paese in particolare sul fronte del sostegno all'Ucraina. Al terzo posto, con il 12,2%, il partito Hlas-Sd di Peter Pellegrini, che si candida a essere l'ago della bilancia, come previsto dai sondaggi, per la formazione del governo.

La sfida tra Simecka e Fico L'osservato speciale della vigilia era il favorito Fico, 59 anni, populista, due volte premier, che con il suo partito Smer ha spinto in campagna elettorale su posizioni filorusse e ha promesso che, nel caso in cui fosse tornato al potere, non avrebbe più mandato armi a Kiev. Lo sfidante principale, Michal Simecka, classe 1984, vice presidente del Parlamento europeo e leader del partito di centro-sinistra relativamente giovane Progresivne Slovensko (PS), Slovacchia progressista, ha studiato a Oxford ed è di posizioni liberali filo-Occidente.



L'incognita sono ora le alleanze Qualunque partito venga confermato primo nelle elezioni non otterrebbe da solo la maggioranza dei 150 seggi da cui è composto il Parlamento, dunque avrà bisogno di partiti più piccoli per formare una coalizione, cosa che non sarà facile. Il PS di Simecka, che vede il futuro della Slovacchia saldamente legato all'appartenenza all'Ue e alla Nato e in un Paese roccaforte del cattolicesimo conservatore è favorevole ai diritti delle persone Lgbtq+, a proposito delle alleanze aveva detto che non sarebbe entrato né in un governo con Fico né con gli estremisti. Potrebbe guardare ai partiti della coalizione uscente di centrodestra, cioè 'Sme Rodina' ovvero 'Siamo una famiglia' (fermo però al 2,3% per gli exit poll), il partito liberale 'Liberta' e solidarieta'' (SaS), che supererebbe lo sbarramento con il 6,4%, e il partito centrista 'Per la gente' (Za ludí), quarta forza per gli exit poll con l'8%.



Il partito di sinistra Hlas-SD, cioe' 'Voce', terzo in tutti i sondaggi e anche per gli exit poll, è guidato dall'ex vice di Fico in Smer, Peter Pellegrini (era stato lui a prendere l'incarico di premier quando nel 2018 Fico fu costretto a dimettersi dopo le massicce proteste seguite all'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata). Fico e Pellegrini si sono separati dopo che lo Smer ha perso le scorse elezioni nel 2020. Prima del voto lo Hlas si è tenuto aperte varie opzioni, rifiutandosi di dire quale partito avrebbe appoggiato, ma si riteneva che avrebbe preferito lo Smer al PS, aumentando le possibilità di Fico di governare.