La Spagna al voto: oggi 37,4 milioni di cittadini chiamati alle urne

Candidati e previsioni

I numeri diffusi dall'account Twitter del Pp fanno capire come il partito di Alberto Núñez Feijóo sia ormai convinto di essere a un passo dalla meta. Ma per arrivare alla Moncloa non basterà vincere le elezioni: se vorrà diventare primo ministro, l'ex governatore della Galizia dovrà molto probabilmente trovare un'intesa con Vox guidato da Santiago Abascal, obiettivo che al momento non si annuncia dei più facili. Di contro, il Psoe di Pedro Sanchez non molla. Nel corso degli ultimi giorni, malgrado manchi un riscontro statistico, Feijóo sembra essere incappato in qualche gaffe di troppo, e questo ha fortemente mobilitato la base socialista, convinta di poter centrare una "remontada" dell'ultimo minuto che avrebbe dell'incredibile.