Elezioni Russia, Navalny: "Non siate pigri, oggi il voto conta davvero"

twitter

"Oggi è il giorno in cui il vostro voto conta davvero. Non siate pigri, per favore. Cercate il nome del candidato appoggiato dallo Smart Voting nella vostra circoscrizione, controllate i patronimici e il cognome. Votate". Lo scrive su Instagram Alexei Navalny, aggiungendo: "Convincete qualcun altro a fare lo stesso". In Russia si concludono le operazioni di voto per il rinnovo della Duma e per altri livelli regionali.