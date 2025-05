Presidenziali in Romania, gli exit poll: Dan in vantaggio con il 54,9%

Il candidato indipendente Nicusor Dan, centrista europeista, è in testa al secondo turno delle elezioni presidenziali in Romania con il 54,9%. È quanto emerge da un exit poll dell'agenzia Avangarde ripreso dall'emittente pubblica "Tvr". Il suo avversario, il candidato ultranazionalista dell'Alleanza per l'unione dei romeni, George Simion, otterrebbe il 45,1%. Un altro exit poll, realizzato dall'agenzia Curs, attribuisce a Dan il 54,1% e a Simion il 45,9%. I dati raccolti non includono il voto degli elettori romeni all'estero. I seggi si sono chiusi alle 21:00 (le 20:00 in Italia).