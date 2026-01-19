Elezioni presidenziali in Portogallo, sarà ballottaggio tra socialisti e ultradestra

Dal canto suo, il sovranista Ventura sembra in rampa di lancio, visti gli straordinari risultati ottenuti in appena sette anni da Chega! che potrebbe beneficiare del trend positivo dei partiti nazionalisti e populisti in costante ascesa in tutta Europa. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha detto che guiderà "lo spazio non socialista in Portogallo. La destra si è frammentata come mai prima d'ora, ma i portoghesi ci hanno consegnato la leadership di questa destra". Ha poi attaccato il candidato della coalizione di governo Luís Marques Mendes: "Siamo riusciti a sconfiggere [...] quel candidato che sosteneva di essere liberale, ma che si era schierato con l'agenda globalista, con il wokismo e contro il Portogallo. Noi abbiamo fatto una campagna senza attacchi personali, senza offese", ha detto Ventura, per il quale "la destra perderà le elezioni solo con l'egoismo"