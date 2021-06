Elezioni Perù: Castillo rivendica la vittoria, ma il paese è ancora senza presidente

Da oltre una settimana Fujimori, candidata della destra di Fuerza Popular, contesta i risultati che la vedono sconfitta di oltre 44mila voti, non ancora pronunciati pubblicamente dalle autorità elettorali. Castillo ha ringraziato su Twitter i suoi elettori: "È iniziata una nuova era. Milioni di peruviani si sono rialzati in difesa della dignità e della giustizia.” Il neo-presidente si è quindi rivolto alle autorità, esortandole a ufficializzare la sua carica, perché “una volta per tutte si ponga fine all’incertezza e si rispetti la volontà popolare.”

Il contesto - I due candidati provengono da due contesti molto diversi e rappresentano strati diversi della società peruviana. Castillo è figlio di contadini indigeni della regione andina del Perù, mentre Fujimori è figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, attualmente in carcere, che ha governato il paese dal 1990 al 2000, ed è imputata per corruzione, riciclaggio, associazione a delinquere, e intralcio alla giustizia. Il Perù sta attraversando un periodo di recessione, e ha tra i tassi di mortalità da Covid più alti del mondo. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da profonde crisi sociali e politiche: nel novembre 2020 il Perù ha visto succedersi 3 presidenti in una settimana, e 7 degli ultimi 10 capi di Stato sono stati arrestati o indagati per corruzione.