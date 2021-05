Colombia, almeno 50 morti in un mese di proteste anti-governo

Ansa

E' di almeno 50 morti il bilancio degli scontri tra polizia e manifestanti, in Colombia, nel corso delle ultime cinque settimane. I disordini, nati per protestare contro la politica fiscale del governo, continuano in diverse città del Paese, con cortei, blocchi stradali e manifestazioni e spesso degenerano in gravi violenze. Oltre alle vittime, ci sarebbero centinaia di feriti e altrettanti scomparsi, e un altissimo numero di arrestati.