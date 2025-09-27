Elezioni parlamentari in Moldova: sfida serrata tra filo-europei e filo-russi

Il Partito azione e solidarietà (Pas), al governo e sostenuto dalla presidente Maia Sandu, punta su riforme e lotta alla corruzione. A sfidarlo è il Blocco patriottico, guidato dagli ex presidenti Igor Dodon (socialista) e Vladimir Voronin (comunista), che propone relazioni più strette con la Russia e accusa l'esecutivo delle difficoltà economiche.