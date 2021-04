Elezioni in Bulgaria, exit poll: partito conservatore in vantaggio

Ansa

Il partito conservatore Gerb del premier uscente Boyko Borissov sarebbe in testa nelle elezioni parlamentari in Bulgaria. Lo ha annunciato il canale televisivo pubblico Bnt in base ai primi exit poll dopo la chiusura dei seggi alle 20 locali (19 in Italia). Gerb avrebbe ottenuto il 25% dei voti, seguito dal partito "C'è un popolo come questo" dello showman televisivo Slavi Trifonov, che si collocherebbe al secondo posto con il 17,1% dei voti.