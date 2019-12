Elezioni in Bolivia, Morales chiama vertici del partito Mas a Buenos Aires

L'ex presidente boliviano Evo Morales ha convocato i dirigenti del suo partito, il Movimento al socialismo (Mas), a una riunione a Buenos Aires a fine dicembre per eleggere i candidati in vista delle elezioni del 2020. L'ex capo dello Stato, ora residente in Argentina dopo aver trascorso un mese in Messico, ha spiegato che la riunione servirà "per organizzare il grande incontro in cui eleggeremo i nostri candidati per le elezioni".