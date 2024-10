Elezioni Bulgaria, exit poll: nuovo successo dei conservatori ma problemi governo

In Bulgaria i conservatori del Gerb, il partito dell'ex premier Boyko Borissov, secondo gli exit poll della Gallup hanno di nuovo vinto le elezioni anticipate, le settime in tre anni, anche se appaiono ancora una volta privi di una maggioranza sufficiente per governare. Dai primi risultati diffusi dagli exit poll, si prevedono infatti nuove difficoltà per la formazione di un governo stabile, con un Parlamento sempre molto frammentato. Avanza il partito nazionalista Vazrazhdane ("Rinascita") che, da quarta forza nelle elezioni precedenti di giugno, si collocherebbe al terzo posto con il 14,1% dei voti.