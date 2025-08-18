Elezioni Bolivia, risultati confermano: sarà ballottaggio a destra

"È la fine di un ciclo", ha dichiarato Jorge "Tuto" Quiroga dopo aver votato a La Paz. L'ingegnere, che ha ricoperto la carica di presidente ad interim per un anno (2001-2002), ha promesso "un cambiamento radicale" in caso di vittoria. Agustin Quispe, un minatore di 51 anni, ha tuttavia definito "Tuto" Quiroga un "dinosauro" e ha ribadito il suo sostegno a Rodrigo Paz, che ha concentrato la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione e sulla riduzione delle tasse. "La Bolivia ha bisogno di stabilità, governabilità e di un modello economico incentrato sul popolo piuttosto che sullo stato", ha dichiarato Rodrigo Paz dopo aver votato a Tarija, nel sud del Paese.