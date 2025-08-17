Bolivia al voto dopo 20 anni di socialismo

Entrambi promettono di rompere con il modello statalista instaurato da Evo Morales, figura di spicco della sinistra latinoamericana. Sotto la sua presidenza (2006-2019), la povertà è diminuita e il Pil è triplicato, ma il calo delle entrate del gas dal 2017 ha gettato il Paese nella crisi. "Cambieremo tutto, assolutamente tutto. Sono stati 20 anni di sprechi", ha dichiarato 'Tuto' Quiroga, un ingegnere di 65 anni che ha ricoperto la carica di presidente ad interim per un anno (2001-2002).