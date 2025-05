Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per il premier socialista Edi Rama

L'Albania è chiamata a scegliere se riconfermare il primo ministro in carica Edi Rama, socialista, o preferirgli Sali Berisha, ex presidente della Repubblica ed ex premier, tornato a guidare il Partito democratico di centrodestra. Secondo gli exit poll di Albanian Post il Partito Socialista del premier dovrebbe aver ottenuto una vittoria netta, con una maggioranza parlamentare di 79 seggi, sul totale di 140. Secondo gli ultimi dati della Commissione elettorale, aggiornati alle 18:00, l'affluenza alle urne era del 41,41%. Secondo le proiezioni sempre dell'Albanian Post, l'SP ha ricevuto sia il voto popolare che quello nazionale, con il 51,8% dei voti. Il Partito Democratico - Alleanza per una Grande Albania di Berisha, sarebbe riuscita a ottenere il 38% dei voti a livello nazionale che si dovrebbero tradurre in 54 seggi per la coalizione di centrodestra.