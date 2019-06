Elezione del sindaco di Istanbul, rivince il candidato dell'opposizione | Nuova sconfitta per Erdogan

Con oltre il 60% delle schede scrutinate, il candidato dell'opposizione, Ekrem Imamoglu, è nettamente in testa nella ripetizione delle elezioni per il sindaco di Istanbul, in Turchia, dopo l'annullamento della sua vittoria a marzo. Binali Yildirim, candidato del presidente Erdogan, ha riconosciuto la sconfitta. Le amministrative del 31 marzo sono state cancellate per presunte irregolarità. La gioia di Imamoglu: "Ha vinto la democrazia".