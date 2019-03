El Chapo pronto a fare lo stilista, la moglie crea una linea di abbigliamento firmata dal boss messicano

Il boss messicano più famoso del mondo, Joaquín Guzmán, è stato arrestato, ma i suoi affari non si fermano. Il Daily News riporta che la moglie dell'ex latitante, Emma Coronel Aispuro, ha dato ufficialmente vita ad una linea di abbigliamento firmata El Chapo. La venticinquenne, ex regista e influencer, ha dichiarato che la prima collezione verrà lanciata quest'estate. "Questo progetto è un'idea che Joaquin e io abbiamo avuto molto tempo fa", ha sottolineato Emma, "la nostra più grande ispirazione sono le nostre figlie e la collezione sarà seguita interamente da me".

El Chapo è ora in attesa di condanna dopo essere stato riconosciuto colpevole di traffico di droga, riciclaggio di denaro e possesso di armi da fuoco. Il 61enne si trova in una prigione federale a New York, dove, secondo quanto riferito, avrebbe ricevuto un permesso speciale dal Metropolitan Correctional Center di Manhattan per firmare un contratto civile che dà diritti di proprietà intellettuale alla società che sarà diretta dalla moglie. Gli avvocati del narcotrafficante, che hanno seguito anche questa operazione, hanno specificato che Guzman non ha alcuna partecipazione nel progetto, che appartiene interamente alla moglie.



Con la registrazione del marchio "El Chapo", Emma Coronel vuole contrastare la pirateria che per decenni ha usato il nome del marito per vendere oggetti di ogni tipo e proteggere il futuro della famiglia, lei e Guzman hanno due figlie gemelle.