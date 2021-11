Eitan, tribunale di Tel Aviv respinge il ricorso del nonno: "Bimbo torni in Italia"

Soddisfazione dagli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran ed Avi Chimi: "Speriamo - hanno detto - che questo sia l'ultimo passaggio prima che Eitan torni alla sua famiglia e alla sua casa in Italia". Da parte della famiglia Peleg si esprime rammarico. "Eitan - ha detto il portavoce della famiglia, Gadi Solomon - è un bambino israeliano ed ebreo i cui parenti avrebbero voluto che crescesse e fosse educato in Israele".

Ma il piccolo, per ora, non torna in Italia

Gli avvocati della famiglia Peleg stanno studiando la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema: hanno 15 giorni per impugnare la sentenza. E proprio in vista di questa possibilità, la sentenza sospende la propria esecutività. Il piccolo per il momento non potrà quindi tornare in Italia. E' la stessa prassi accaduta dopo la sentenza di primo grado che ha dato ragione ad Aya Biran.