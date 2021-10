Eitan, famiglia materna: "Deve tornare in Italia? Faremo ricorso"

Ansa

Dopo la decisione del tribunale di Tel Aviv sul ritorno in Italia di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, la famiglia materna, che lo aveva rapito e portato in Israele, ha annunciato il ricorso. "Siamo determinati a continuare la battaglia in ogni modo possibile nell'interesse di Eitan, il suo benessere e il diritto a crescere in Israele come i suoi genitori si auguravano", hanno spiegato tramite i legali.