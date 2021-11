Eitan, console italiano presente a udienza Appello a Tel Aviv

Il console italiano in Israele, Emanuele Oldani, sarà presente come "uditore" in Tribunale a Tel Aviv all'udienza sul ricorso presentato da Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan, contro la prima sentenza favorevole alla zia paterna del bambino. La decisione è stata presa dal Tribunale in quanto "l'Italia è anche una parte della Convenzione dell'Aja e Paese dal quale è stato rapito Eitan".