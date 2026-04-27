Egitto, turista viene morso da un serpente durante uno spettacolo: morto 57enne tedesco
Tragedia in un hotel di Hurghada, località balneare sul Mar Rosso
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Stava assistendo allo spettacolo de "Il mago dei serpenti" con la famiglia quando l'incantatore avrebbe lasciato che uno dei due cobra gli si infilasse nei pantaloni. Poi il morso alla gamba, rivelatosi fatale. È morto così un turista tedesco di 57 in un hotel di Hurghada, località balneare sul Mar Rosso in Egitto.
Inutile la corsa in ospedale
Come riportato dalla polizia tedesca, l'incantatore avrebbe prima posizionato un serpente attorno al collo dell'uomo, in vacanza con la famiglia, poi avrebbe lasciato che si infilasse nei pantaloni dove poi c'è stato il morso. Inizialmente è stato necessario rianimare l'uomo prima di trasportarlo in ospedale, ma poco dopo è arrivato il decesso. Come si legge nel comunicato della polizia, la vittima presentava "chiari segni di avvelenamento". La polizia e la procura tedesche stanno indagando sulla sua morte e sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici.