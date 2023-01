Egitto, domenica Tajani incontra Al Sisi a Il Cairo

Il ministro Tajani vola in Egitto per incontrare il presidente Abdel Fattah Al Sisi.

Il bilaterale si svolgerà a Il Cairo. "Lavoriamo per rafforzare le nostre relazioni con l'Egitto e per far contare ancora di più l'Italia nell'area del Mediterraneo. Naturalmente affronteremo anche i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki", afferma il ministro degli Esteri.