Tajani in Egitto: da Al Sisi rassicurazioni su caso Regeni

Sul caso Regeni c'è la volontà dell'Egitto di "rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi".

Così Antonio Tajani dopo il bilaterale svoltosi a Il Cairo, durante il quale ha incontrato il presidente Al Sisi e il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. E' stato lo stesso presidente egiziano ad iniziare il proprio intervento parlando della vicenda, "appena si è seduto" per il colloquio: "Il problema non l'ho dovuto sollevare io", ha spiegato Tajani, sottolineando di aver "chiesto e ricevuto rassicurazioni per una forte collaborazione" sul caso Regeni.