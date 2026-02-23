Egitto, fonti diplomatiche: al Sisi a Gedda per prepararsi a ripercussioni conflitto Usa-Iran

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Gedda (in Arabia Saudita) hanno discusso "i preparativi necessari per affrontare le potenziali ripercussioni negative" di un conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Lo ha dichiarato ad Agenzia Nova l'ex viceministro degli Esteri egiziano Hussein Haridi. "Il coordinamento tra Egitto e Arabia Saudita è ora estremamente importante" per preservare gli interessi arabi, in particolare la causa palestinese, ha affermato Haridi.