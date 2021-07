Egitto, può ripartire la nave Ever Given che aveva bloccato il canale di Suez 

Ansa

L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato per mercoledì il rilascio della nave portacontainer Ever Given, che era stata trattenuta dopo aver bloccato a fine marzo il Canale, che aveva paralizzato uno snodo cruciale per il commercio internazionale. Secondo l'Autorità, l'Egitto ha perso dai 12 ai 15 milioni di dollari al giorno durante il blocco. A fine giugno era stato annunciato un primo accordo di risarcimento tra l'Egitto e l'armatore della nave.