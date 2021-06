Egitto, per Patrick Zaki altri 45 giorni di custodia cautelare 

La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni. Lo ha riferito una delle sue legali, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito dell'udienza svoltasi martedì e reso noto ora dalla Procura egiziana. Zaki, studente dell'Università "Alma Mater" di Bologna è in prigione a Il Cairo dal febbraio 2020 con l'accusa di propaganda sovversiva su internet.