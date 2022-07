Egitto, mongolfiera precipita e prende fuoco | Panico tra i passeggeri

Non possono dire lo stesso, però, i viaggiatori che il 18 luglio si trovavano a bordo dei due palloni giganti che hanno preso il volo a Luxor , in Egitto. A circa 60 metri d'altezza, infatti, le due mongolfiere si sono scontrate, facendo nascere il panico tra i 28 passeggeri a bordo.

Colpa del vento

'aumento della velocità del vento

- Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Aviazione egiziano, ciò che ha comportato la collisione tra i due mezzi è stato l, che a terra misurava 3 nodi, ma poi, mentre le mongolfiere si trovavano a circa 60 metri d'altezza, è salita fino a 7.

Fiamme in volo

caduta

fiammata,

due turisti

feriti

- Lo scontro, oltre a provocare molta paura nelle persone a bordo, ha causato ladi una delle due mongolfiere, sommata a una gigantescache ha subito fatto il giro dei social tramite i video ripresi da chi stava assistendo. Il Ministero dell'Aviazione egiziano ha dichiarato chesono rimasti, ma non sono ancora state specificate identità e nazionalità.Solo l'anno scorso, un altro incidente in mongolfiera è avvenuto nella provincia di Siena, portando alla morte di una donna sbalzata via dall'aeromobile.