Egitto, Moavero: condoglianze Italia per vittime dell'attacco al bus

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha espresso "le più sincere condoglianze del governo italiano" per l'orribile atto terroristico avvenuto venerdì in Egitto. "I miei pensieri sono rivolti alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie nella ferma convinzione che occorra restare uniti contro il terrorismo", si legge in una nota. Tre turisti e una guida sono morti per una bomba esplosa al passaggio di un bus turistico a Giza.