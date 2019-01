Egitto, Isis annuncia di aver fatto "prigioniero" un cristiano

La branca egiziana di Isis ha annunciato che in "un agguato" compiuto la settimana scorsa nella penisola del Sinai contro l'esercito egiziano avrebbe "fatto prigioniero" un cristiano. In un comunicato l'organizzazione terroristica afferma che l'attacco "è avvenuto il 18 gennaio a ovest di al Arish", aggiungendo di aver ucciso "un ufficiale egiziano e due soldati e fatto prigioniero un cristiano che lavora come esperto nei servizi di sicurezza".