Inferno di fuoco in Egitto: almeno 30 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite nell'esplosione seguita da un incendio di un'autocisterna che trasportava prodotti petroliferi su una tangenziale del Cairo, non lontana dal centro città e in orario di punta. Le immagini postate dai media mostrano un enorme rogo sulla strada con diversi veicoli in fiamme. L'incendio è avvenuto sulla tangenziale nell'area di Al Warak, on un punto che sovrasta un tunnel. Trentanove ambulanze hanno partecipato ai soccorsi. Le squadre della protezione civile sono riuscite a domare le fiamme. Probabilmente è il peggior incidente di sempre nella capitale egiziana, dove pure, con oltre 20 milioni di persone e un parco auto vetusto, ne accadono di frequente.
Primi rilievi sul luogo dell'incidente
L'Avvocato generale della Procura di Giza Nord, a capo di un team di magistrati, si è recato sul luogo del disastro per effettuare i rilievi necessari, determinare le cause del sinistro e chiarirne le circostanze. Un'altra squadra si è recata negli ospedali di Imbaba, Al-Warraq e Bulaq Al-Dakrour per interrogare i feriti ed esaminare le salme delle vittime. Per identificarne alcune sarà necessario il prelievo di campioni di Dna dai corpi carbonizzati.
Prosegue il conto delle vittime per arrivare a un bilancio definitivo - dicono alla Procura - così come la valutazione dei danni e delle perdite, al fine di fare piena luce sulle circostanze esatte dell'incidente e di individuarne il responsabile. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il premier Mostafa Madbouly hanno disposto che venga fornito il sostegno necessario alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite.
Tajani: "Profondo dolore per il tragico incidente"
"Con profondo dolore ho appreso del tragico incidente accaduto in Egitto dove, a causa di un'esplosione seguita dall'incendio di un camion che trasportava bombole di gas su una tangenziale del Cairo, hanno perso la vita molti cittadini e tanti altri sono rimasti feriti". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Alle famiglie delle vittime, al ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e all'amico popolo egiziano esprimo la mia più profonda solidarietà in questo momento tragico", ha spiegato.