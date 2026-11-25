Inferno di fuoco in Egitto: almeno 30 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite nell'esplosione seguita da un incendio di un'autocisterna che trasportava prodotti petroliferi su una tangenziale del Cairo, non lontana dal centro città e in orario di punta. Le immagini postate dai media mostrano un enorme rogo sulla strada con diversi veicoli in fiamme. L'incendio è avvenuto sulla tangenziale nell'area di Al Warak, on un punto che sovrasta un tunnel. Trentanove ambulanze hanno partecipato ai soccorsi. Le squadre della protezione civile sono riuscite a domare le fiamme. Probabilmente è il peggior incidente di sempre nella capitale egiziana, dove pure, con oltre 20 milioni di persone e un parco auto vetusto, ne accadono di frequente.