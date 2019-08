Egitto, due transessuali baresi bloccati in vacanza a Sharm El Sheik

Due transessuali di Bitonto, nel Barese, sono stati bloccati e trattenuti dalla polizia aeroportuale egiziana al loro arrivo ieri a Sharm El Sheik, dove si erano recati in vacanza con due loro amici. Lo ha detto denunciato all'Ansa la sorella di uno di loro, Ivana Sannicandro. Si tratta di Cosimo "Loredana" Corallo, 43 anni, e Michele "Mikela" Sannicandro, di 45 anni. Le autorità egiziane non riterrebbero validi i loro documenti.

Ad avvertire le famiglie sono stati due amici in vacanza con loro che poi hanno proseguito il viaggio giungendo a destinazione. Famiglie che non hanno ancora notizie delle ragazze, che lavorano nell'ambito della ristorazione a Bitonto. Il loro rientro in Italia potrebbe avvenire con il primo volo disponibile, ma a riguardo non trapela alcuna notizia ufficiale.





Un analogo episodio è avvenuto il 16 agosto scorso, sempre a Sharm el Sheik, dove Federica Mauriello, transgender partenopea socia dell'Associazione Transessuale Napoli denunciò, tramite Facebook, di avere ricevuto "sputi, offese e anche a calci da parte della polizia perché in Egitto le persone transessuali non sono gradite".