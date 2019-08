Egitto, auto causa maxi incidente a Il Cairo: almeno 41 i morti | Al Sisi: attentato terroristico

Almeno 41 persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite a causa un attentato causato da un'autobomba che ha percorso una strada contromano e si è schiantata contro altre vetture per poi esplodere. Il ministero dell'Interno ha ordinato lo stato di allerta "per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte". Si tratta senza dubbio di terrorismo, afferma il presidente Al Sisi.

L'automobile che ha causato l'esplosione - ha riferito il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed - viaggiava contromano ad alta velocità sulla Corniche al Maadi e ha travolto diversi veicoli innescando l'esplosione che ha a sua volta scatenato l'incendio che ha interessato gran parte dell'ospedale. Sul mezzo è stato trovato un importante quantitativo di esplosivo. L'autobomba esplosa davanti all'istituto oncologico del Cairo era diretta contro un altro obiettivo, rivela poi il ministero dell'Interno egiziano



Sul posto sono state inviate 42 ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Nasser. Il ministro della Salute Hala Zayed ha visitato i feriti per accertarsi delle loro condizioni e ha ordinato che sia prestata loro ogni cura di cui abbiano bisogno. "Una unità di crisi è stata istituita per gestire ogni possibile sviluppo della tragedia", ha aggiunto.