L'uomo arrestato ha riferito agli investigatori di aver superato il limite di velocità e di essere passato da una corsia all'altra prima di urtare la cisterna nella parte posteriore destra. Poi ha perso il controllo della propria auto e ha sbandato violentemente verso destra mentre uno degli pneumatici dell'autocisterna scoppiava. Ciò ha causato l'impatto del mezzo pesante contro il muro di cemento dell'autostrada e il suo ribaltamento, provocando la fuoriuscita di carburante e il successivo incendio. Il tratto di autostrada dove l'autocisterna si è ribaltata si trova a Waraq, un quartiere densamente popolato di Giza, che fa parte dell'area metropolitana del Cairo.