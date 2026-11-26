Egitto, arrestato sospettato di aver causato l'incidente dell'autocisterna | Nel rogo morte 31 persone
L'uomo ha riferito agli investigatori di aver superato il limite di velocità e di essere passato da una corsia all'altra prima di urtare la cisterna
Le autorità dell'Egitto hanno reso noto di aver arrestato l'automobilista sospettato di aver causato, lo scorso mercoledì, il ribaltamento dell'autocisterna su un'importante autostrada che circonda Il Cairo, provocando un enorme incendio e causando la morte di almeno 31 persone. Secondo le autorità, l'incendio ha anche carbonizzato 27 veicoli e ferito 26 persone. La Procura ha dichiarato che sono in corso analisi del Dna per identificare le vittime.
La ricostruzione dell'incidente
L'uomo arrestato ha riferito agli investigatori di aver superato il limite di velocità e di essere passato da una corsia all'altra prima di urtare la cisterna nella parte posteriore destra. Poi ha perso il controllo della propria auto e ha sbandato violentemente verso destra mentre uno degli pneumatici dell'autocisterna scoppiava. Ciò ha causato l'impatto del mezzo pesante contro il muro di cemento dell'autostrada e il suo ribaltamento, provocando la fuoriuscita di carburante e il successivo incendio. Il tratto di autostrada dove l'autocisterna si è ribaltata si trova a Waraq, un quartiere densamente popolato di Giza, che fa parte dell'area metropolitana del Cairo.