Egitto, arrestato giornalista del sito indipendente Mada Masr

Shady Zalat, giornalista egiziano del sito di informazione indipendente Mada Masr, è stato arrestato Il 37enne lavora da 5 anni al sito noto per le sue indagini sulla corruzione e i problemi di sicurezza nel Paese. Secondo Mada Masr, la polizia in borghese è arrivata all'alba, senza un mandato, in casa del giornalista, dicendo alla moglie che lo stavano portando al quartier generale della sicurezza di Giza.