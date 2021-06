Edificio crollato a Miami, già nel 2018 l'allarme per danni strutturali

Miami, si continua a scavare tra le macerie del palazzo crollato Ansa 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Ansa 11 di 18 Ansa 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Ansa 15 di 18 Ansa 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel 2018, tre anni prima del crollo mortale del complesso condominiale Champlain Towers South a Miami, un consulente trovò prove allarmanti di "gravi danni strutturali" alla lastra di cemento sotto la piscina e "abbondanti" crepe e sgretolamenti delle colonne, delle travi e delle pareti del garage sotto l'edificio di 13 piani. Il rapporto dell'ingegnere ha aiutato a definire i piani per un progetto di riparazione multimilionario che sarebbe dovuto iniziare a breve, ma che non ha fatto in tempo a vedere la luce a causa del crollo dell'edificio, riferisce il New York Times. Sono ancora 159 le persone disperse.