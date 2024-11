Sono almeno 15 i morti a causa di una rivolta carceraria scoppiata nel penitenziario Litoral di Guayaquil, in Ecuador. Lo riferisce la polizia, precisando che 14 persone sono rimaste ferite e non si esclude anche un'evasione di detenuti. Si tratta dello stesso penitenziario dove un mese fa sono stati ritrovati i corpi smembrati di due detenuti, mentre a metà settembre l'ex direttrice María Daniela Icaza è stata uccisa in un agguato.