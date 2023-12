Ecuador: rapito il console onorario del Regno Unito

Le autorità dell'Ecuador hanno confermato la notizia del rapimento del console onorario del Regno Unito a Guayaquil, Colin Armstrong.

Secondo quanto riferito dalla polizia in una prima ricostruzione fornita, un commando composto da circa 15 uomini ha fatto irruzione nell'azienda agricola dell'imprenditore e diplomatico nella provincia di Los Rios portandolo via. il capo della Polizia della provincia di Los Rios, colonello William Calle, ha affermato di aver mobilitato l'Unità antisequestro ed estorsioni (Unase) per identificare al più presto il luogo dove viene tenuto Armstrong e ottenere la liberazione dell'imprenditore 78enne e della compagna di nazionalità colombiana, identificata dai media come Katherine Paola Santos, sequestrata con lui.