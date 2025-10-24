Logo Tgcom24
Ecuador, il presidente Noboa: "Hanno tentato di avvelenarmi"

"Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche", ha affermato

24 Ott 2025 - 06:04
© Ansa

© Ansa

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico. I dolci contenevano tre sostanze chimiche "in alte concentrazioni" e questo "non può essere involontario", ha dichiarato Noboa in un'intervista alla Cnn. Aggiungendo: "Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche".

