Ecuador, "spari contro auto del presidente Noboa, illeso"

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa è uscito illeso da un apparente attacco armato contro il suo corteo, ha dichiarato la ministra dell'Ambiente Ines Manzano, dopo che il suo convoglio è stato attaccato da centinaia di persone che protestavano contro l'aumento del prezzo del gasolio. Circa "500 persone si sono presentate e gli hanno lanciato pietre, ci sono segni di proiettile anche sull'auto del presidente", ha riferito Manzano. "Grazie a Dio il nostro presidente, molto fermo e coraggioso, continua ad andare avanti, sta portando avanti il suo programma come al solito", ha aggiunto.