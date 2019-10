Ecuador, Moreno sposta governo a sud: "C'è aria di golpe"

Il presidente ecuadoriano Lenin Moreno ha deciso di spostare la sede del governo da Quito a Guayaquil utilizzando le proprie prerogative costituzionali, di fronte alle manifestazioni annunciate per le prossime ore. In un discorso in tv, accompagnato dai vertici delle forze armate, il capo dello Stato ha sostenuto che "quello che succede non è un episodio di malcontento sociale, ma una decisione politica organizzata per rompere l'ordine democratico".