Ecuador, media: scontri e saccheggi in tutto il Paese

L'Ecuador è sempre più nel caos e a un passo dalla guerra civile.

Dopo la decisione del presidente Daniel Noboa di decretare lo stato di emergenza, diverse organizzazioni di narcotrafficanti hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia in tutto il territorio nazionale. Un commando ha fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico nella città di Guayaquil. In tutto il Paese sono stati segnalati scontri, saccheggi nei centri commerciali e auto date alle fiamme. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa.