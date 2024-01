Ecuador, liberati tutti gli ostaggi sequestrati nelle carceri

In Ecuador, tutti gli ostaggi che erano rimasti nelle mani dei detenuti in alcune carceri del Paese sono stati rilasciati nella notte.

Si tratta di 136 persone, come ha annunciato in un comunicato l'amministrazione penitenziaria. "Questa notte, i protocolli di sicurezza e l'azione congiunta della polizia e dell'esercito nazionale hanno consentito il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti in diverse carceri del Paese", si legge nella nota.